Челнинец объяснил, что зарезал щенков из-за того, что собаки загрызли его кошку

Полицейские нашли мужчину, который зарезал щенков в Набережных Челнах. Эту информацию ИА «Татар-информ» подтвердили в пресс-службе МВД по РТ.

Мужчине 42 года, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Он объяснил полицейским, что ранее собаки загрызли его кошку, и он таким образом решил отомстить. Выпил, что называется для храбрости, и пошел резать щенков.

Ранее агентство сообщало, что в соцсетях появились фото убитых щенков, после этого было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Его расследование взяла на контроль прокуратура Челнов.

«В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, идет следствие. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы», – объяснили агентству в пресс-службе МВД по РТ.