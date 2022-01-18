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Происшествия
18 января 2022  15:01
Павел Климчак

На живодера из Челнов, зарезавшего десять щенков, возбудили уголовное дело

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В социальных сетях волонтеры из Набережных Челнов сообщили о том, что обнаружили десять жестоко убитых щенков на территории садового товарищества «Заря». Неизвестный зарезал животных.

 

Фото: соцсети

При этом, как утверждают зоозащитники в соцсетях, ранее этот человек уже убивал собак и щенков. Так, в декабре 2020 года в Челнах обнаружили собаку со вспоротым животом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение животных». Расследование контролирует надзорное ведомство Челнов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Жестокое обращение с животными #зарезал #щенки
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