На живодера из Челнов, зарезавшего десять щенков, возбудили уголовное дело
В социальных сетях волонтеры из Набережных Челнов сообщили о том, что обнаружили десять жестоко убитых щенков на территории садового товарищества «Заря». Неизвестный зарезал животных.
При этом, как утверждают зоозащитники в соцсетях, ранее этот человек уже убивал собак и щенков. Так, в декабре 2020 года в Челнах обнаружили собаку со вспоротым животом.
Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение животных». Расследование контролирует надзорное ведомство Челнов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.