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Происшествия 29 июля 2024 15:55

Челнинец, который выпал с катамарана в Башкортостане, был пьян

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Стали известны подробности инцидента с жителем Набережных Челнов, который упал с катамарана в воду во время сплава. Об этом «Татар-информу» рассказал председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Напомним, тургруппа из 35 человек сплавлялась на катамаранах по реке Белая. По предварительным данным, 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал с катамарана. Он был без спасательного жилета. Его сразу унесло под воду.

Сегодня спасатели Госкомитета РБ по ЧС и МЧС России приступили к поиску мужчины.

#ищут мужчину #МЧС
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