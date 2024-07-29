Челнинец, который выпал с катамарана в Башкортостане, был пьян

Стали известны подробности инцидента с жителем Набережных Челнов, который упал с катамарана в воду во время сплава. Об этом «Татар-информу» рассказал председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Напомним, тургруппа из 35 человек сплавлялась на катамаранах по реке Белая. По предварительным данным, 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал с катамарана. Он был без спасательного жилета. Его сразу унесло под воду.

Сегодня спасатели Госкомитета РБ по ЧС и МЧС России приступили к поиску мужчины.