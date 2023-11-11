Челнинцы высадили 250 берез на пустыре в парке Прибрежный

Команда исполкома Набережных Челнов вместе с депутатами Госсовета и Горсовета, учениками школы «Адымнар», работниками МУП «Парк культуры и отдыха» высадила 250 берез на пустыре в парке Прибрежный.

Как сообщается в телеграм-канале городской администрации, заряд бодрости получили все, хорошее настроение создавала музыка. Прозвучала песня депутата Виталия Агапова. Завершился субботник небольшим чаепитием.

В общей сложности сегодня горожане посадили 725 деревьев и кустарников на нескольких участках. Так, работники строительного комплекса посадили 200 пирамидальных тополей по проспекту Камаза, а коллектив Автозаводского района — 220 рябин и 30 голубых елей по улице Абсалямова на участке от улицы 40 лет Победы до улицы Машиностроительной.

Работники управляющих компаний посадили 25 елей по проспекту Набережночелнинский.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах во время субботника 4 ноября высажено более 22 тысяч деревьев и кустарников.