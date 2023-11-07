В Челнах во время субботника 4 ноября высажено более 22 тысяч деревьев и кустарников

Фото: © telegram-канал администрации Набережных Челнов

22 457 деревьев и кустарников посажены в Набережных Челнах во время субботника, который прошел в минувшую субботу, 4 ноября. Такие данные озвучены сегодня на деловом понедельнике в администрации города.

«Всем приятно жить, работать и трудиться в чистом и опрятном городе», – отметил мэр Челнов Наиль Магдеев. Он предложил «посмотреть хозяйским взглядом» и иные районы города, где требуется благоустройство. «Есть территории, которые мы активно осваиваем. Для творчества и добрых дел целая взлетно-посадочная полоса. Можно и нужно работать», – сказал градоначальник.

Он предложил высадить еще порядка 10 тысяч зеленых насаждений. Очередной субботник запланирован на 11 ноября.