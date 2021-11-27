Челнинцы стали спокойнее реагировать на проверку QR-кодов в транспорте

Пассажиры общественного транспорта в Набережных Челнах стали спокойнее реагировать на появление контролеров. Проверки QR-кодов в автобусах и трамваях продолжаются и в выходные дни, пишут «Челнинсике известия».

Руководитель ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин отметил, что к концу недели в автобусах стало меньше возмущенных пассажиров.

«То ли все „протестанты“ пересели с автобусов на такси, то ли при виде полицейских граждане предпочитают не открывать дискуссию. В любом случае народ стал более спокойным», — заметил он.

Ранее на пресс-конференции в Набережных Челнах замруководителя исполкома Илья Зуев сообщил, что в Автограде наблюдается снижение пассажиропотока на 20%. Перевозчик подтвердил, что пассажиропоток за последнюю неделю действительно существенно снизился. Он считает, что это произошло за счет блокировки 23 тыс. транспортных карт челнинских льготников.



По словам Тятюшкина, некоторые пожилые люди все равно едут по своим делам, пенсионеры утверждают, что их незаконно лишили транспортных карт. В доказательство предъявляют QR-коды на бумаге.

«Один пенсионер сказал, что привился в другом регионе, поэтому и попал в „черный список“ в Татарстане. Но, надеюсь, скоро во всем разберутся и восстановят работу транспортных карт тем, кто действительно прошел вакцинацию. А этих пенсионеров, которые с QR-кодами, но без социальных проездных, я дал команду возить пока бесплатно», — сказал руководитель ООО «Пассажирские перевозки».