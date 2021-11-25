В Челнах из-за проверок QR-кодов пассажиропоток упал на 20%

В общественном транспорте Набережных Челнов уменьшилась напряженность, возникшая первоначально из-за проверок QR-кодов. При этом наблюдается падение пассажиропотока на 20%. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев, докладывая о промежуточных итогах организации работы общественного транспорта с 22 ноября.

«Первый день проверок был достаточно непростой, было много пассажиров, которые передвигались без QR-кодов, и присутствовало некое недопонимание, почему они нужны. Была проведена разъяснительная работа. И в следующие дни, во вторник и среду, мы зафиксировали определенное падение напряженности и вместе с этим падение пассажиропотока на 20%», — отметил представитель городской администрации.

Сегодня продолжается проведение проверок, которые не носят карательного характера, в основном проверяющие ограничиваются разъяснительными беседами. По словам спикера, пассажирам объясняют постановление Роспотребнадзора и цель новых ограничительных мер — сохранить здоровье людей.

Сегодня на маршрутные линии Набережных Челнов вышли 73 трамвая и 267 автобусов. «Город обеспечен общественным транспортом», — подчеркнул Зуев.