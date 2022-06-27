Челнинца, посадившего за руль ребенка, обвиняют в неисполнении родительских обязанностей

Сегодня по результатам административного расследования жителя Набережных Челнов, который посадил за руль ехавшей на высокой скорости машины малолетнего ребенка, признали виновным в нарушении требований к перевозке детей, установленных ПДД, за что его оштрафовали на три тысячи рублей, а также за нарушение применения ремней безопасности – за это правонарушение его оштрафовали на тысячу рублей.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на челнинца также составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что жители Челнов выложили в соцсетях видео, на котором мужчина посадил за руль машины маленького ребенка. Правоохранительные органы сразу же нашли нарушителя и оштрафовали его.