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Происшествия
21 июня 2022  09:17
Павел Климчак

В Челнах оштрафовали водителя, который посадил за руль маленького ребенка

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В Набережных Челнах местные жители заметили на одной из улиц автомобиль, которым управлял маленький ребенок – он стоял на водительском сидении и рулил машиной на высокой скорости, пока его отец нажимал на педали. Информация об этом инциденте появилась в социальных сетях.

Прокуратура сразу начала проверку после случившегося. Водителя установили – им оказался 30-летний челнинец. Его оштрафовали за нарушение правил перевозки людей и применение ремней безопасности. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Прокуратура РТ #ребенок #нарушение пдд
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