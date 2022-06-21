В Челнах оштрафовали водителя, который посадил за руль маленького ребенка

В Набережных Челнах местные жители заметили на одной из улиц автомобиль, которым управлял маленький ребенок – он стоял на водительском сидении и рулил машиной на высокой скорости, пока его отец нажимал на педали. Информация об этом инциденте появилась в социальных сетях.

Прокуратура сразу начала проверку после случившегося. Водителя установили – им оказался 30-летний челнинец. Его оштрафовали за нарушение правил перевозки людей и применение ремней безопасности. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.