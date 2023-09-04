Челнам требуется еще 8,4 млрд рублей на обновление более 70 школ и детсадов

В Набережных Челнах требуется капитально обновить 16 школ и 59 детских садов. Об этом на аппаратном совещании заявил мэр города Наиль Магдеев.

«Это большой объем работ. Даже если взять в среднем 100 млн рублей на капремонт одного детского сада, это получается 5,9 млрд. И капремонт школ в среднем 150–160 млн рублей. Умножайте на 16. Тоже огромная сумма», — сказал он.

Магдеев подчеркнул, что без поддержки руководства страны и Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова одному городу такие задачи сложно решить.

«Хотя муниципалитет тоже вкладывает к тем финансовым ресурсам, которые выделяет и федерация, и республика, свои. Но их недостаточно, чтобы качественно в полном объеме провести капитальный ремонт наших учреждений или построить что-то новое», — отметил градоначальник.

В День знаний в школы города пошли 73,7 тыс. детей. В этот день с участием Премьер-министра РТ Алексея Песошина были открыты две мегашколы и детский сад.

«Самое главное сегодня — это образование. В таком случае республика будет устойчиво работать. Вопросом укрепления материально-технической базы будем заниматься и дальше. 1 сентября прошло без происшествий. Все школы приняли наших детей. Более 8 тыс. первоклассников, а всего 73,7 тыс. ребят пришли в школу 1 сентября. Это больше, чем в прошлом году. Тогда порог школы переступила 71 тыс. учащихся», — заключил Наиль Магдеев.