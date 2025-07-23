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СВО 23 июля 2025 14:13

«Хочу и дальше служить Родине»: ветеран СВО из Буинска будет учить молодежь собирать БПЛА

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«Хочу и дальше служить Родине»: ветеран СВО из Буинска будет учить молодежь собирать БПЛА
Фото: социальные сети

Ветеран СВО из Буинска Иван Миловацкий служил командиром снайперского отряда. Спасая своего товарища, мужчина получил серьезное ранение. За проявленное мужество его наградили медалью «За Отвагу».

«Мои близкие узнали, что я на передовой лишь тогда, когда я был ранен и попал в госпиталь. Я выполнил свой долг перед Родиной, государственная награда тому пример», — признается Иван

Вернувшись домой, Иван решил продолжить служить Родине. Поэтому ветеран принял участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана».

Дальше мужчина хочет обучать молодых людей навыкам робототехники и разработки БПЛА.

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