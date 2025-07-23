«Хочу и дальше служить Родине»: ветеран СВО из Буинска будет учить молодежь собирать БПЛА

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Ветеран СВО из Буинска Иван Миловацкий служил командиром снайперского отряда. Спасая своего товарища, мужчина получил серьезное ранение. За проявленное мужество его наградили медалью «За Отвагу».

«Мои близкие узнали, что я на передовой лишь тогда, когда я был ранен и попал в госпиталь. Я выполнил свой долг перед Родиной, государственная награда тому пример», — признается Иван

Вернувшись домой, Иван решил продолжить служить Родине. Поэтому ветеран принял участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана».

Дальше мужчина хочет обучать молодых людей навыкам робототехники и разработки БПЛА.