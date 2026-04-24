Более 100 килограммов помощи в месяц: как кванториум Нижнекамска поддерживает бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В кванториуме Нижнекамска продолжается системная работа по оказанию помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

К инициативе активно подключены преподаватели, дети и их родители. Здесь изготавливают необходимые вещи, собирают продукты питания, пишут письма поддержки и регулярно формируют гуманитарные грузы.

Одним из направлений стала работа по изготовлению компактных подушек для бойцов. Волонтеры самостоятельно шьют изделия, начиная с подготовки наполнителя.

«Сначала режем поролон, шьем такие наволочки, затем закладываем это все туда и отправляем…» – рассказала волонтер Гульсина Казакова.

По ее словам, такие подушки востребованы на передовой благодаря своей практичности.

«Нравится, и просят воины, у нас же ездит группа “Покров”, и нам воины говорят, чтобы мы прислали такие подушки, потому что это очень компактно, раз положил сюда…» – отметила она.

Еще одним востребованным направлением стали чайные наборы. Преподаватели собирают травы, сушат их и составляют различные купажи.

«В принципе каждая трава несет в себе полезные свойства, они все лекарственные – и противовоспалительные, и противоаллергенные, какие-то чаи и от простуды…» – пояснила администратор Центра технического творчества и профориентации Дина Хафизова.

К сбору гуманитарной помощи активно подключаются и дети. Так, воспитанник кванториума Кирам Якупов перед занятиями пишет письма бойцам и помогает комплектовать посылки.

«Счастья, здоровья, Победы, мирного неба над головой, чтобы все было хорошо…» – написал он в одном из обращений.

Значительный вклад вносит художник-дизайнер Дмитрий Бормотов. Он занимается изготовлением окопных свечей, а также печатает конверты, открытки и стихи. Для волонтерской деятельности он оборудовал отдельное рабочее пространство и самостоятельно закупает необходимые материалы.

«Самую первую когда сделали, это была половина вот этой банки, она горела три часа…» – рассказал он.

К каждой отправке Бормотов изготавливает более 100 окопных свечей.

В состав гуманитарной помощи входят продукты питания, средства гигиены, медикаменты, подушки и письма. За месяц в кванториуме собирают свыше 100 килограммов груза.

«Медикаменты – здесь и хлоргексидин, салфетки, спасательные одеяла, перекись водорода, бывают и шприцы, в общем, разные наборы, это для госпиталя уже больше…» – уточнила Дина Хафизова.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

