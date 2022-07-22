Набиуллина «Татар-информу»: Хороший урожай осенью будет помогать снижать инфляцию

Ожидаемая высокая урожайность зерновых в России предстоящей осенью окажет положительное влияние на замедление инфляции. Однако это не станет фактором влияния на проводимую в стране денежно-кредитную политику. Об этом, отвечая на вопрос «Татар-информа», сказала председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Хороший урожай осенью является дезинфляционным фактором, который будет помогать снижать инфляцию. Но колебания цен на продовольствие — это обычное дело в рамках сезонности, и это не тот фактор, который влияет на денежно-кредитную политику. Потому что ДКП реагирует на устойчивые факторы, а колебание продовольственных цен является фактором временного действия», — пояснила Набиуллина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Банк России сегодня снизил ключевую ставку до 8%.