ЦБ выпустит в 2026-2028 годах обновленные банкноты 10, 50 и 500 рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Банк России в ближайшие три года планирует выпуск модернизированных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей. Обновленные банкноты получат новый дизайн и усиленную защиту, сообщается в материалах регулятора.

В ЦБ отмечают, что модернизация денежных знаков проводится в целях профилактики фальшивомонетничества. По словам регулятора, банкноты будут иметь улучшенный защитный комплекс и повышенные потребительские качества.

При этом Центральный банк стремится обеспечить единый стиль всей номинальной линейки: цвета и элементы дизайна должны сохранять преемственность, а банкноты – легко распознаваться как людьми, в том числе слабовидящими, так и автоматическими устройствами.

Также регулятор сообщил, что параллельно будет проведена адаптация счетно-сортировального оборудования к обработке новых модификаций банкнот номиналом 10, 50, 500 и 1 000 рублей. Обновление программного обеспечения позволит одновременно обрабатывать банкноты разных выпусков, что снизит трудозатраты подразделений Банка России на их обработку.

Ранее Центробанк на пресс-конференции представил новую купюру с номиналом в 1000 рублей, на которой присутствуют изображения казанского Дворца земледельцев и эчпочмаков.