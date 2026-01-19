ЦБ выпустит в 2026-2028 годах обновленные банкноты 10, 50 и 500 рублей
Банк России в ближайшие три года планирует выпуск модернизированных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей. Обновленные банкноты получат новый дизайн и усиленную защиту, сообщается в материалах регулятора.
В ЦБ отмечают, что модернизация денежных знаков проводится в целях профилактики фальшивомонетничества. По словам регулятора, банкноты будут иметь улучшенный защитный комплекс и повышенные потребительские качества.
При этом Центральный банк стремится обеспечить единый стиль всей номинальной линейки: цвета и элементы дизайна должны сохранять преемственность, а банкноты – легко распознаваться как людьми, в том числе слабовидящими, так и автоматическими устройствами.
Также регулятор сообщил, что параллельно будет проведена адаптация счетно-сортировального оборудования к обработке новых модификаций банкнот номиналом 10, 50, 500 и 1 000 рублей. Обновление программного обеспечения позволит одновременно обрабатывать банкноты разных выпусков, что снизит трудозатраты подразделений Банка России на их обработку.
Ранее Центробанк на пресс-конференции представил новую купюру с номиналом в 1000 рублей, на которой присутствуют изображения казанского Дворца земледельцев и эчпочмаков.