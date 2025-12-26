ЦБ РФ представил новую 1000-ную купюру – на ней появился Дворец земледельцев в Казани

Центробанк на пресс-конференции представил новую купюру с номиналом в 1000 рублей. Ее презентовал зампред регулятора Сергей Белов.

«При ее разработке мы учли мнение наших граждан, которые отдали свои голоса», – сказал он.

Так, лицевая стороны банкноты осталась без изменений – на нее изображен Нижегородский Кремль. Чуть правее находится современный стадион города. Обновление коснулось оборотной стороны. На ней изображена Волга, через которую раскинулся Саратовский автомобильный мост, в воде – «Метеор». Чуть правее от изображения – казанский дворец Земледельцев.

«Банкноты должны проходить модернизацию с определенной периодичностью, не только для того, чтобы они выглядели современно, но и для защиты от подделки», – сказал Белов, добавив, что в новой купюре ЦБ усилил защитные элементы.

Напомним, Банк России в октябре 2023 года представил две обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Через несколько дней ЦБ сообщил о приостановке выпуска купюры в 1000 рублей для ее доработки (в широкое обращение она не поступила). О причинах остановки выпуска не сообщалось, но дизайн банкноты сразу после презентации стал предметом бурной дискуссии относительно наличия и отсутствия различных культурных символов.

Банкнота номиналом 1000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны (она не меняется) составляют Никольская башня Нижегородского Кремля. На оборотной стороне был изображен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.