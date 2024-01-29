ЦБ выпустил в обращение памятную монету «Ханты-Мансийский автономный округ»

Фото: https://t.me/centralbank_russia

В обращение выпущена памятная монета номиналом 10 рублей «Ханты-Мансийский автономный округ — Югра» . Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Тираж монеты, относящейся к серии «Российская Федерация», составил 1 млн штук. Ее выпуск приурочен к юбилею региона, который в 2025 году отметит свое 95-летие.

Напомним, что в ноябре 2023 года Банк России выпустил памятные серебряные монеты, посвященные отечественному спорту, а в октябре – посвященную героям советского мультфильма «Аленький цветочек».