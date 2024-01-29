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ЦБ выпустил в обращение памятную монету «Ханты-Мансийский автономный округ»
В обращение выпущена памятная монета номиналом 10 рублей «Ханты-Мансийский автономный округ — Югра» . Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.
Тираж монеты, относящейся к серии «Российская Федерация», составил 1 млн штук. Ее выпуск приурочен к юбилею региона, который в 2025 году отметит свое 95-летие.
Напомним, что в ноябре 2023 года Банк России выпустил памятные серебряные монеты, посвященные отечественному спорту, а в октябре – посвященную героям советского мультфильма «Аленький цветочек».
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