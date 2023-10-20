ЦБ выпустил монету с героями советского мультфильма «Аленький цветочек»

Фото: cbr.ru

Центральный банк России сегодня, 20 октября, начнет выпуск памятных монет «Аленький цветочек» из серии «Российская (советская) мультипликация».

На монетах изобразят главных героев мультфильма, снятого по одноименной сказке о красавице и заколдованном чудовище Сергея Аксакова. В 1952 году ее экранизировал режиссер Лев Атаманов.

Отмечается, что монеты будут представлены в трех вариациях: серебряная номиналом 3 рубля, 25-рублевая из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — также номиналом в 25 рублей.

Фото: cbr.ru

Фото: cbr.ru

На одной стороне каждой монеты изобразят героев советского мультфильма, а на другой — герб Российской Федерации с рельефной подписью. Тираж составит 7 тыс. штук.