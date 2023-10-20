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ЦБ выпустил монету с героями советского мультфильма «Аленький цветочек»
Центральный банк России сегодня, 20 октября, начнет выпуск памятных монет «Аленький цветочек» из серии «Российская (советская) мультипликация».
На монетах изобразят главных героев мультфильма, снятого по одноименной сказке о красавице и заколдованном чудовище Сергея Аксакова. В 1952 году ее экранизировал режиссер Лев Атаманов.
Отмечается, что монеты будут представлены в трех вариациях: серебряная номиналом 3 рубля, 25-рублевая из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — также номиналом в 25 рублей.
На одной стороне каждой монеты изобразят героев советского мультфильма, а на другой — герб Российской Федерации с рельефной подписью. Тираж составит 7 тыс. штук.
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