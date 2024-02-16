Аналитик Осадчий дал прогноз, повысит ли Центробанк ключевую ставку выше 16%

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что вероятнее всего сохранение ключевой ставки на уровне 16%. Прогнозом он поделился с «Татар-информом».

«Наиболее вероятно сохранение ставки на прежнем уровне. Снижение исключено», – сообщил Осадчий.

По данным от 14 февраля по инфляции, годовая инфляция в январе 2024 года незначительно ускорилась до 7,44% (+0,02%). Этот факт повышает вероятность сохранения ключевой ставки на уровне 16%, считает начальник аналитического управления банка БКФ.

Сегодня,16 февраля, совет директоров Банка России соберется на заседание, чтобы принять решение по ключевой ставке. Если в этот раз он сохранит ключевую ставку, это произойдет впервые за полгода. На пяти прошлых заседаниях ключевая ставка повышалась.