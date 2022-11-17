ЦБ ввел комиссию для банков в 6 рублей на переводы за рубеж в СБП

Банк России утвердил единую комиссию для физических лиц за трансграничные переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Ее размер составит 6 рублей независимо от суммы перевода, информирует пресс-служба регулятора.

Комиссия будет взиматься начиная с 19 декабря текущего года. Внутри страны переводы с помощью СБП по-прежнему останутся бесплатными.

РБК со ссылкой на пресс-службу Центробанка сообщает, что изменения касаются тарифов для финансовых организаций. Сейчас комиссия в размере 3 рублей взимается и с банка-отправителя, и с банка-получателя.

«Вместо действующего тарифа за трансграничный перевод по 3 рубля с банка-отправителя и с банка-получателя с 19 декабря этого года будет установлен единый тариф — 6 рублей только для банка-отправителя», — рассказали в ЦБ, уточнив, что такое решение было принято «для развития тарифной системы СБП».

Ранее, как сообщал «Татар-информ», Центробанк объяснил, чем опасно искусственное ослабление рубля.