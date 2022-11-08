Центробанк объяснил, чем опасно искусственное ослабление рубля

Государственное управление курсом рубля, а именно его искусственное ослабление в интересах экспортеров и бюджета, приведет к валютизации накоплений граждан и экономики. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024-2025 годов».

«У нас действительно с момента перехода к таргетированию инфляции постоянно идут дискуссии о роли обменного курса. Мы, таргетируя инфляцию, перешли к плавающему курсу», – приводит цитату главы Банка России РИА Новости.

Набиуллина подчеркнула, что все еще считает плавающий курс эффективной политикой, поскольку в экономике есть разные агенты и предприятия, так, для экспортеров может быть выгоден слабый курс рубля, а для потребителей и для импортеров – крепкий.

«Именно плавающий курс позволяет найти баланс интересов, – сказала она. – Этот плавающий курс отражает, по сути дела, баланс денежных потоков со стороны экспортеров, импортеров».