ЦБ создает платформу, которая будет следить за переводами россиян

ЦБ, Росфинмониторинг и другие банки занимаются разработкой платформы, которая будет бороться с клиент-дропами или дропперами (аферисты, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания денег или переводов для «черного» бизнеса и других операций, нарушающих законы РФ).

По словам главы службы финмониторинга и валютного контроля Центробанка Богдана Шабли, мошенник открывает несколько счетов в разных банках. Из-за чего становится необходимо централизировать данные клиента и довести информацию до всех кредитных организаций. ЦБ как раз разрабатывает схему того, как это сделать, цитирует спикера РБК.

Систему могут назвать «платформой или централизованной базой данных», которая поможет централизованно передать банкам информацию о подозрительных операциях физлиц, чтобы тут же заблокировать их активность. Отмечается, что аферисты могут незаконно иметь средства для криптообменников, наркотических магазинов, онлайн-казино или пиратских сайтов.

Как отметил представитель ЦБ, с помощью разрабатываемой системы банки смогут не дать мошенникам открыть карту или ограничить ряд банковских продуктов. Как итог: аферисты потеряют свои «возможности».

На данный момент Центробанк уже наладил с рядом банков контроль через онлайн за транзакциями физлиц. Однако данные о мошенниках регулятор может довести только до того банка, клиентами которого являются аферисты. Шабля добавил, что новая система – это не копия существующей платформы «Знай своего клиента» (напомним, эта программа помогает отследить подозрительные операции ИП и юрлиц).

Ранее в ЦБ заявляли, что снижать ключевую ставку сейчас опасно.