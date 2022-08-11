Россияне бросились скупать валюту – ЦБ фиксирует рекордные показатели

Во второй половине июля физлица купили на Мосбирже иностранную валюту на 237,1 млрд рублей – это рекордная сумма, отмечает Центробанк. При этом в основном валюту покупали через банки, которые переводили средства на зарубежные счета.

При таких показателях, однако, объем «остаточных средств» на банковских счетах россиян в иностранной валюте снизился на $3 млрд, сообщает ТАСС. Регулятор полагает, что потребность участников рынка в иностранной валюте будет продолжать расти.

Ранее Центробанк сообщил о том, что будет принимать меры для сокращения проведения банками операций в «токсичных» валютах.

Напомним, после того, как Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине, многие западные страны заморозили иностранные активы государства и российских банков, а также ограничили для них возможность проводить платежи в резервных валютах.