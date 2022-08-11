news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
11 августа 2022  17:03

Россияне бросились скупать валюту – ЦБ фиксирует рекордные показатели

news_top_970_100

Во второй половине июля физлица  купили на Мосбирже иностранную валюту на 237,1 млрд рублей – это рекордная сумма, отмечает Центробанк. При этом в основном валюту покупали через банки, которые переводили средства на зарубежные счета.

При таких показателях, однако, объем «остаточных средств» на банковских счетах россиян в иностранной валюте снизился на $3 млрд, сообщает ТАСС. Регулятор полагает, что потребность участников рынка в иностранной валюте будет продолжать расти. 

Ранее Центробанк сообщил о том, что будет принимать меры для сокращения проведения банками операций в «токсичных» валютах. 

Напомним, после того, как Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине, многие западные страны заморозили иностранные активы государства и российских банков, а также ограничили для них возможность проводить платежи в резервных валютах.

#Московская биржа #экономика #валюта
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100