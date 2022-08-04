ЦБ введет дополнительные меры по сокращению операций банков с «токсичными» валютами

Центробанк анонсировал меры для сокращения проведения банками операций в долларах, евро и других «токсичных» валютах. Таким образом регулятор намерен содействовать «ускорению естественного процесса девалютизации», говорится в докладе, опубликованном на сайте ЦБ.

«В сложившихся условиях постепенный отказ от использования валют недружественных государств во внутреннем и внешнем платежном обороте представляется неизбежным процессом», – отмечается в материалах. Использование доллара США и евро несет риски для россиян и бизнеса из-за блокировки активов за рубежом и ограничений на проведение расчетов в этих валютах, считает регулятор. Также усиливаются угрозы при выдаче российскими банками кредитов в иностранной валюте.

В числе прочего ЦБ пообещал ввести надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам, и сообщил о планах установить повышенные нормативы обязательных резервов по обязательствам банков в «токсичных» валютах.

В документе не исключается, что эти меры впоследствии распространят и на небанковские финансовые организации.

Напомним, после того, как Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине, многие западные страны заморозили иностранных активы государства и российских банков, а также ограничили для них возможность проводить платежи в резервных валютах.