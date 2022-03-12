ЦБ РФ запретил банкам брать комиссию за снятие наличных долларов

Банк России запретил финансовым организациям взимать комиссию с физических лиц при выдаче долларов с вкладов или валютных счетов вплоть до 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Банкам также запрещено брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллар, если операция производится для последующей выдачи наличных долларов.

Кредитные организации обязаны вернуть клиентам — физическим лицам ту комиссию, которую получали при выдаче наличной валюты начиная с 9 марта.

Если клиент получил до 10 тыс. долларов, он вправе получить удержанную комиссию на счет в этой валюте либо наличными с соблюдением лимита. Вместе с тем банк может зачислить сумму на счет или выдать наличными в рублях.

В случае, если комиссия была удержана в рублях, банк обязан зачислить деньги на счет клиента или выдать наличными в рублях. Аналогичным образом финансовая организация должна поступить, если клиенту было выдано 10 тыс. наличных долларов.

Для возврата денег клиенту необходимо написать заявление. Банку придется вернуть комиссию в течение трех дней.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Центробанк запретил снимать с валютных счетов более 10 тыс. долларов.