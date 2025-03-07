ЦБ РФ разъяснил нюансы действия самозапрета на кредиты

Центральный Банк РФ в своем Telegram-канале ответил на вопросы читателей о работе механизма самозапрета на выдачу кредитов. Выяснилось, что самозапрет не распространяется на уже действующие кредитные карты, но не позволит оформить кредитку по новому договору.

«Что касается рассрочки, нужно смотреть договор, кто именно ее предоставляет и в каком виде. Сейчас часто под термином «рассрочка» прячется именно заем или кредит, который предоставляет банк или МФО. В этом случае на нее будет распространяться самозапрет, в противном случае (например, при использовании BNPL-сервисов от продавца) — нет», – ответили в Центробанке.

Отмечается также, что самозапрет не распространяется на ипотеку, автокредиты под залог транспортного средства, основные образовательные кредиты и поручительства. Это связано с тем, что риски при выдаче таких займов минимальны благодаря тщательным проверкам заемщика и обеспечения.