news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 7 марта 2025 19:08

ЦБ РФ разъяснил нюансы действия самозапрета на кредиты

Читайте нас в
Телеграм

Центральный Банк РФ в своем Telegram-канале ответил на вопросы читателей о работе механизма самозапрета на выдачу кредитов. Выяснилось, что самозапрет не распространяется на уже действующие кредитные карты, но не позволит оформить кредитку по новому договору.

«Что касается рассрочки, нужно смотреть договор, кто именно ее предоставляет и в каком виде. Сейчас часто под термином «рассрочка» прячется именно заем или кредит, который предоставляет банк или МФО. В этом случае на нее будет распространяться самозапрет, в противном случае (например, при использовании BNPL-сервисов от продавца) — нет», – ответили в Центробанке.

Отмечается также, что самозапрет не распространяется на ипотеку, автокредиты под залог транспортного средства, основные образовательные кредиты и поручительства. Это связано с тем, что риски при выдаче таких займов минимальны благодаря тщательным проверкам заемщика и обеспечения.

читайте также
Самозапрет на кредиты: что такое, кому нужен, где оформить и как отказаться
Самозапрет на кредиты: что такое, кому нужен, где оформить и как отказаться
#кредиты #центробанк
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Врач-офтальмолог: «Глаукома грозит не только слепотой, она может запустить деменцию»

Врач-офтальмолог: «Глаукома грозит не только слепотой, она может запустить деменцию»

6 марта 2025
«Несколько раз мою жизнь на войне спасала судьба»: история столетнего ветерана из Казани

«Несколько раз мою жизнь на войне спасала судьба»: история столетнего ветерана из Казани

6 марта 2025