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ЦБ рассказал, когда в России ждать максимальную годовую инфляцию
Годовая инфляция в России может достигнуть пика во втором квартале 2024 года. Об этом со ссылкой на замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрея Гангана сообщает ТАСС.
«Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года», — заявил собеседник агентства.
Он отметил, что в настоящее время показатель замедлился, однако по-прежнему превышает целевую планку. В то же время, сказал специалист, текущие инфляционные тенденции не выходят за рамки базового прогноза на текущий год.
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