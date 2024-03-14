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Экономика 14 марта 2024 08:44

ЦБ рассказал, когда в России ждать максимальную годовую инфляцию

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Годовая инфляция в России может достигнуть пика во втором квартале 2024 года. Об этом со ссылкой на замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрея Гангана сообщает ТАСС.

«Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время показатель замедлился, однако по-прежнему превышает целевую планку. В то же время, сказал специалист, текущие инфляционные тенденции не выходят за рамки базового прогноза на текущий год.

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#инфляция #банк россии
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