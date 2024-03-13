ЦБ: Будем продолжать вести жесткую денежно-кредитную политику, чтобы снизить инфляцию

Чтобы снизить давление от инфляции и достигнуть поставленных целей по «обесцениванию рубля», ЦБ продолжит вести жесткую денежно-кредитную политику определенное время.

Как отмечается в бюллетене «О чем говорят тренды», при устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий достигнутая жесткость денежно-кредитных условий (то есть те же процентные ставки и активность по взятию кредитов) могут постепенно снизить ключевую ставку.

Напомним, на последнем заседании СД ЦБ решили оставить ставку неизменной – 16%. При этом уже 22 марта состоится очередное собрание в центральной кредитной организации по поводу ключевой ставки. Отметим, что аналитики уже дали прогноз: сохранит или снизит Центробанк ключевую ставку.

Интересно, что, согласно прогнозу ЦБ, инфляция снизится до 4-4,5% уже в 2024 году. Причем в последующие года она ожидается стабильно на уровне 4%.