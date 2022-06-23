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Экономика
23 июня 2022  14:15

Центробанк: К 2024 году инфляция в России должна вернуться к 4%

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Банк России ожидает, что годовая инфляция в стране вновь вернется к 4% не раньше 2024 года. Об этом заявил зампред регулятора Владимир Чистюхин, сообщает РИА Новости.

«Ни в коей степени мы не говорим, что к цели в 4% надо вернуться в этом году, даже в следующем году мы установили диапазон в 5–7%», — добавил Чистюхин.

Минэкономразвития РФ накануне сообщило, что инфляция в стране в годовом выражении замедлилась до 16,42%. В целом по итогам этого года по официальному прогнозу ЦБ инфляция составит 14–17%.

Сообщалось, что в сложившихся экономических условиях ЦБ в первую очередь ориентируется на таргетирование инфляции, а не курса рубля, который должен «оставаться плавающим».

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что рост инфляции замедлился со второй половины мая.

#инфляция в России #экономика России #центробанк
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