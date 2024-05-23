ЦБ работает над темой создания зерновой биржи в рамках стран БРИКС

ЦБ РФ работает над вопросом о создании зерновой биржи в рамках стран БРИКС. Об этом рассказал начальник управления надзора за организациями торговой и клиринговой инфраструктуры департамента инфраструктуры финансового рынка регулятора Михаил Аракелян.

Он поделился, что ранее предлагали сделать площадки для торгов в рамках стран БРИКС. Сейчас ЦБ советуется с биржей на эту тему, уточнил спикер, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, ранее председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал Президенту России Владимиру Путину про инициативу создания зерновой биржи в рамках стран-членов БРИКС.

Российский лидер положительно оценил такую идею. По его словам, многих стран-членов БРИКС заинтересует идея создать зерновую биржу, так как государства-участники производят и покупают зерно.

Напомним, что игры БРИКС и саммит БРИКС пройдут в 2024 году в столице Татарстана – Казани. К слову, недавно Путин пригласил на предстоящее мероприятие короля Бахрейна.