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ЦБ работает над темой создания зерновой биржи в рамках стран БРИКС
ЦБ РФ работает над вопросом о создании зерновой биржи в рамках стран БРИКС. Об этом рассказал начальник управления надзора за организациями торговой и клиринговой инфраструктуры департамента инфраструктуры финансового рынка регулятора Михаил Аракелян.
Он поделился, что ранее предлагали сделать площадки для торгов в рамках стран БРИКС. Сейчас ЦБ советуется с биржей на эту тему, уточнил спикер, чьи слова приводит ТАСС.
Напомним, ранее председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал Президенту России Владимиру Путину про инициативу создания зерновой биржи в рамках стран-членов БРИКС.
Российский лидер положительно оценил такую идею. По его словам, многих стран-членов БРИКС заинтересует идея создать зерновую биржу, так как государства-участники производят и покупают зерно.
Напомним, что игры БРИКС и саммит БРИКС пройдут в 2024 году в столице Татарстана – Казани. К слову, недавно Путин пригласил на предстоящее мероприятие короля Бахрейна.
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