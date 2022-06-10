ЦБ проверит законность введения в банках комиссий по валютным счетам

Центральный банк России изучит введение комиссий по действующим валютным счетам клиентов на соответствие требованиям закона и при необходимости примет надзорные меры. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения», — сказано в заявлении банка.

В ЦБ отметили, что одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности, добавив, что комиссии по уже открытым валютным вкладам устанавливаться не могут.

Пресс-служба регулятора также предупредила россиян о том, что после введения санкций против РФ операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски, поэтому банки продолжали уменьшать объем своих валютных операций.

Таким образом в Центробанке отреагировали на действия некоторых крупных банков, которые анонсировали введение комиссий за ведение валютных счетов. Днем ранее Тинькофф банк сообщил, что с 23 июня вводит комиссию за обслуживание для карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Комиссия будет списываться ежедневно. Аналогичную практику с 30 июня планирует применять и Райффайзенбанк.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России после того, как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Новые ограничения коснулись и экономической сферы. Так, ЕС уже отключил от SWIFT семь российских банков.