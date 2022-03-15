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Экономика
15 марта 2022  12:23

ЦБ приостановит покупку золота у банков из-за роста спроса у населения

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Банк России с 15 марта приостановит покупку золота у кредитных организаций, сообщила пресс-служба регулятора.

«В настоящее время возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций. В целях создания условий для удовлетворения спроса населения Банк России приостанавливает с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций», – говорится в пресс-релизе.

Ранее Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что вложения в золото могут стать хорошей альтернативой покупке валюты.

#банк россии #золото
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