ЦБ приостановит покупку золота у банков из-за роста спроса у населения

Банк России с 15 марта приостановит покупку золота у кредитных организаций, сообщила пресс-служба регулятора.

«В настоящее время возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций. В целях создания условий для удовлетворения спроса населения Банк России приостанавливает с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций», – говорится в пресс-релизе.

Ранее Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что вложения в золото могут стать хорошей альтернативой покупке валюты.