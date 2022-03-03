ЦБ предписал взимать с физических лиц комиссию при покупке валюты на бирже от 30%

Взимать с клиентов комиссию не менее 30% при покупке физическими лицами долларов, евро и фунтов на бирже предписал брокерам Банк России начиная с 9 часов 3 марта. Об этом сообщают участники рынка, передает РИА Новости.

«Согласно предписанию Банка России, с 09:00 мск 3 марта 2022 года российские брокеры обязаны взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку иностранной валюты — долларов США, евро и фунтов стерлингов — не менее 30% от суммы сделки», — проинформировал «Атон» на своем сайте.

РИА Новости получило подтверждение получения документа от посредника при покупке ценных бумаг и акций.«Открытие Инвестиции». Уточняется, что мера действует до отмены этого предписания.

Банк России пояснил, что комиссия выравнивает конкуренцию брокеров с банками, у которых разные курсы покупки и продажи валют.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал указы о применении специальных экономических мер против санкций и о запрете вывозить иностранную валюту на сумму более 10 тыс. долларов.