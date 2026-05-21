ЦБ потребовал от банков усилить контроль при внесении крупных сумм наличными

Банк России рекомендовал кредитным организациям относиться с повышенным вниманием к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В качестве причины для усиления контроля указана необходимость противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и другим противозаконным действиям.

Банкам в соответствии с рекомендациями ФАТФ предложено каждый день анализировать действия клиентов, принимая во внимание характерные признаки, свойственные операциям как физических, так и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

При этом данные меры не коснутся физических лиц, в отношении которых банк имеет документально подтвержденную информацию о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денег или иного имущества, уточнили в Банке России.

В методических рекомендациях ЦБ указаны следующие признаки подозрительных операций, касающиеся физических лиц:

– значительный объем внесения на счет клиента-физлица наличных денежных средств (например, не менее 5 млн рублей в течение 30 дней) и высокая доля таких операций (например, не менее 70% от кредитового оборота клиента без учета переводов собственных денежных средств) с последующим их расходованием за небольшой период времени (к примеру, в течение десяти дней) путем совершения в значительном объеме (например, в совокупном объеме не менее 70% от объема внесенных наличных средств) переводов за рубеж;

– большое количество операций по внесению на счет клиента-физлица наличных денежных средств в значительных объемах (например, не менее десяти операций, каждая из которых на сумму не менее чем 100 тыс. рублей в течение 30 дней) с последующим их расходованием за небольшой период времени (к примеру, в течение десяти дней) путем совершения в значительном объеме (например, в совокупном объеме не менее 70% от объема внесенных наличных средств) переводов за рубеж;

– значительный объем операций клиента-физлица, являющегося плательщиком, по переводу денежных средств без открытия банковского счета посредством предоставления наличных денежных средств для зачисления на банковский счет юрлица (например, в совокупном объеме не менее 5 млн рублей в течение 30 дней) в случае наличия у банка оснований полагать, что действительной целью является оплата по договору за третье юрлицо (к примеру, оплата за нерезидента в пользу российского юрлица).

Свой список признаков подозрительных операций составлен и для юридических лиц. Если банк квалифицирует операцию клиента как подозрительную, он вправе отказать в ее проведении.

Ранее Президент РФ Владимир Путин ограничил вывоз наличных рублей в страны – члены Евразийского экономического союза.