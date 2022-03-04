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Ру Тат
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Экономика
4 марта 2022  13:48

ЦБ получил право приостанавливать операции банков на срок до полугода

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Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, наделяющий Центральный банк России правом приостанавливать проведение операций и сделок кредитными и некредитными финансовыми организациями на срок до полугода. Об этом сообщает РИА Новости. 

Отмечается, что полномочия регулятора расширяются временно для обеспечения финансовой стабильности страны.

ЦБ сможет устанавливать нормативы, ограничивающие риски, и вводить иные показатели деятельности таких организаций, в том числе и индивидуально — по решению комитета банковского надзора или комитета финансового надзора.

Кроме того, до конца года регулятором могут быть увеличены сроки предоставления финансовой отчетности эмитента, списков аффилированных лиц и другой информации и изменены требования к деятельности кредитных и некредитных финансовых организаций.

Помимо этого, совет директоров сможет устанавливать периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита не применяется — в зависимости от категории кредита.

#центробанк РФ #экономика #Госдума
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