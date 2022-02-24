ЦБ поднял официальный курс доллара и евро более чем на 6 рублей

Банк России установил официальный курс доллара на уровне 86,9 рубля, евро – 97,8 рубля.

Прыдыдущие значения находились на уровне 80,4 рубля за доллар и 90,9 рубля за евро.

На Московской бирже, по данным на 14:45 мск, доллар оценивался в 82,8 рубля, евро – 92,4 рубля.

Ранее Банк России заявил о начале интервенций на валютном рынке для стабилизации ситуации.

«Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий», – отмечала пресс-служба ЦБ.