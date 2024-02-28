ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест»

Отозвана лицензия коммерческого банка «Гефест», зарегистрированного в Тверской области. По величине активов кредитная организация находилась на 336-м месте в России, сообщается на сайте Банка России. В регуляторе заверили, что гражданам возвратят 100% остатка вкладов, однако не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика (в том числе проценты).

Решение принято после выявления нарушений федеральных законов и нормативных актов ЦБ. За прошедшие месяцы к банку много раз применялись меры, в частности ограничения на привлечение средств вкладчиков. Также обнаружены нарушения законодательства, связанные с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма.

«В связи с неэффективностью и кэптивным характером бизнес ООО КБ „Гефест“ на протяжении длительного периода являлся убыточным. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. При этом более 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды», — отмечается в заявлении.

Назначена временная администрация ЦБ, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов. Она будет работать до тех пор, пока не будет определен конкурсный управляющий либо ликвидатор. Полномочия банка приостановлены.

Напомним, что это не первый отзыв лицензии в этом месяце – 21 февраля ЦБ лишил ее «Киви-Банк».