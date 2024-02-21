Банк России отозвал лицензию у «Киви банка»

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Центральный банк РФ отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви банка». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

ЦБ объяснил отзыв лицензии тем, что финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России. В итоге регулятор за последний год пять раз применял к ней различные меры. В частности, дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.

Кроме того, по информации ЦБ, «Киви банк» «систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации <…> доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кроме того, в пресс-службе регулятора подчеркнули, что банк не был значимым кредитором реального сектора экономики. Напротив, отметили в ЦБ, его деятельность отличалась «вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т. п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений».

Помимо прочего, Центробанк установил многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для этих граждан. Сведения об операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлены в правоохранительные органы.

В кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов. Она будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

В ЦБ также заметили, что «Киви банк» является участником системы страхования вкладов. Соответственно, деньги со счетов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей.

«Киви банк» занимал 89-е место в РФ по величине активов. Стоит отметить, что в конце января группа QIWI продала все свои российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited.