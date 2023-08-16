ЦБ отменил ограничения на предельную стоимость кредитов

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С сегодняшнего дня и вплоть до конца этого года для российских банков перестанут действовать ограничения на полную стоимость кредита. Соответствующее решение принял совет директоров Центрального банка РФ, сообщает пресс-служба регулятора.

Для банков ограничения отменены по всем категориям потребительских кредитов (займов), для кредитных потребкооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребкооперативов — по всем категориям потребительских займов.

При этом для микрофинансовых организаций (МФО) перестанут действовать ограничения по потребительских займам, обязательства по которым обеспечены ипотекой, и по POS-займам. По иным категориям ограничения для МФО остаются в силе, как и по всем категориям для ломбардов.

Дело в том, что, согласно российскому законодательству, предельные ставки по кредитам для физических лиц не могут более чем на треть превышать уровень, устанавливаемый ЦБ каждый квартал. Однако соответствующие значения, как правило, рассчитываются с задержкой — на основе среднерыночных ставок предыдущего квартала.

Временная отмена ПСК «предоставит кредиторам возможность проводить большую гибкость в подстройке процентных ставок, как по кредитам и займам, так и по депозитам», говорится в комментарии регулятора. ЦБ также отмечает, что мера «повысит эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики».

В Банке России рассчитывают, что решение «предоставит кредиторам возможность проводить большую гибкость в подстройке процентных ставок», в том числе по депозитам, «повысит эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики», а также «позволит быстрее ограничить проинфляционные риски».

Накануне совет директоров Центробанка из-за снижения курса рубля на внеплановом заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.