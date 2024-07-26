ЦБ: Отмена льготной ипотеки не привела к падению спроса на товары для ремонта

Отмена льготной ипотеки пока не вызвала изменения структуры потребительского спроса, это касается и спроса на товары для ремонта. Об этом на пресс-конференции в Москве заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».

«Что касается изменения структуры потребительского спроса, наверное, пока об этом говорить рано. Во-первых, эффекты <...> не мгновенны. Многие квартиры, купленные с помощью льготной ипотеки, еще только строятся. И собственники будут получать их в течение нескольких лет, и, соответственно, это будет создавать спрос на товары для ремонта», — пояснила глава ЦБ.

Кроме того, подчеркнула Набиуллина, в дальнейшем квартиры будут продолжать покупаться. «Я напомню, что у нас в прогнозе ипотека будет расти темпом 7–12%. <...> Соответствующий спрос на ремонт тоже будет, на товары для ремонта», — добавила она.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в свою очередь заметил, что пока говорить об охлаждении спроса на мебель и стройматериалы потребительского характера преждевременно.

«Во II квартале темпы роста цен по этим категориям, точно так же как и общие темпы роста цен, несколько ускорились по сравнению с I кварталом», — констатировал он.

«Но надо понимать, что какие-то вещи <...> из этой номенклатуры <...> сугубо потребительского свойства. Но значительная часть товаров для ремонта <...> востребована и в других формах строительства, поэтому цены на них будут определяться совокупным спросом со стороны всех отраслей на стройматериалы», — уточнил зампред ЦБ.