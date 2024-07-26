Набиуллина «Татар-информу»: Отмена льготной ипотеки снизит инфляционное давление

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Основным эффектом отмены безадресной льготной ипотеки станет снижение инфляционного давления. Об этом на пресс-конференции в Москве заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».

«Хотя напрямую стоимость жилья <...> не входит в индекс потребительских цен, но высокие темпы выдач любых кредитов, любых ипотечных кредитов (рыночных, льготных) <...> приводят к росту денежной массы, приводят к росту внутреннего спроса». — заметила руководитель ЦБ.

«Если этому растущему спросу не соответствует рост предложения, это выливается в общий рост цен», — пояснила Набиуллина, приведя в пример как раз ситуацию на рынке жилья, где рост цен опередил рост темпов инфляции.

«По нашему мнению, граждане в основном денежные средства направят на сбережения, особенно с учетом высоких ставок по депозитам. Кто-то будет, безусловно, направлять и на потребление, но на наш взгляд — большая доля уйдет и на сбережения, особенно с учетом повышения рыночных ставок», — добавила глава Центробанка.

«Я напомню, что у нас в прогнозе ипотека будет расти темпом 7–12%. Речь не идет о снижении ипотечного портфеля. Просто речь идет о том, что этот ипотечный портфель будет расти более умеренными, сбалансированными темпами, не вызывая перегрева на рынке», — уточнила Эльвира Набиуллина.