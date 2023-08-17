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ЦБ опроверг сообщение о предложении повысить пошлины на импорт
Информация о том, что председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина предлагала для охлаждения спроса на импорт обдумать увеличение ввозных пошлин, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе регулятора, передает РБК.
«<…> Банк России считает, что повышение импортных пошлин является в целом проинфляционным фактором, так как оно увеличивает цены товаров для потребителей и компаний, приобретающих импортное оборудование, материалы и комплектующие», — подчеркнули в пресс-службе.
К тому же, напомнили в ЦБ, рост цен на импортные товары может привести в том числе к подорожанию их аналогов, которые производятся внутри страны.
Ранее о том, что Набиуллина выдвинула предложение об увеличении пошлин на импорт на встрече Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства, посвященной ситуации с курсом рубля, со ссылкой на источники написала газета «Ведомости».
При этом, по сведениям собеседников издания, Правительство пока отказалось от идеи вернуться к обязательной продаже части валютной выручки экспортерами. Вместо этого бизнесмены обязались добровольно продавать больше валюты.
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