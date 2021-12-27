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Ру Тат
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Экономика
27 декабря 2021  13:38

ЦБ не планирует вводить отчетность для контроля за операциями физлиц

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Центральный Банк России не планирует вводить новую отчетность для банков, чтобы контролировать денежные операции физических лиц, рассказали в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что сбор данных возможен только при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. 

«Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», — отметили в ЦБ.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что он не вмешивается в деятельность Центрального банка, но оценивает результаты его работы положительно.

 

#центробанк россии #Владимир Путин #экономика
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