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ЦБ намерен вернуть инфляцию в России к 4% в 2024 году
Центральный банк РФ намерен вернуть инфляцию в России на уровень 4% в следующем году. Об этом заявила руководитель регулятора Эльвира Набиуллина.
«В условиях нарастающего инфляционного давления мы допускаем возможность, что для удержания инфляции понадобится повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях», — приводит слова председателя ЦБ РИА Новости.
Набиуллина также отметила, что изменения ставки будет определяться тем, в какой мере поступающие данные будут влиять на оценку рисков для достижения цели по снижению инфляции к 2024 году.
Ранее Центробанк вновь сохранил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых.
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