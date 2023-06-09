ЦБ намерен вернуть инфляцию в России к 4% в 2024 году

Центральный банк РФ намерен вернуть инфляцию в России на уровень 4% в следующем году. Об этом заявила руководитель регулятора Эльвира Набиуллина.

«В условиях нарастающего инфляционного давления мы допускаем возможность, что для удержания инфляции понадобится повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях», — приводит слова председателя ЦБ РИА Новости.

Набиуллина также отметила, что изменения ставки будет определяться тем, в какой мере поступающие данные будут влиять на оценку рисков для достижения цели по снижению инфляции к 2024 году.

Ранее Центробанк вновь сохранил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых.