ЦБ допустил еще одно повышение ключевой ставки в октябре

В октябре ключевая ставка в России может быть повышена еще раз. Об этом стало известно на заседании совета директоров Центробанка.

Сегодня ставка была повышена на 100 б.п. – до 19%. Однако из-за высокого инфляционного давления и возможного повышения прогноза по годовой инфляции этого может оказаться недостаточно.

«Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году, – подчеркнули в пресс-службе ЦБ. – Мы допускаем возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании».