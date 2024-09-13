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ЦБ допустил еще одно повышение ключевой ставки в октябре
В октябре ключевая ставка в России может быть повышена еще раз. Об этом стало известно на заседании совета директоров Центробанка.
Сегодня ставка была повышена на 100 б.п. – до 19%. Однако из-за высокого инфляционного давления и возможного повышения прогноза по годовой инфляции этого может оказаться недостаточно.
«Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году, – подчеркнули в пресс-службе ЦБ. – Мы допускаем возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании».
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