Аналитик дал прогноз: понизит ли ЦБ ключевую ставку на заседании в марте

Совет директоров (СД) Центрального банка России оставит ставку без изменений – 16%. Такое решение СД спрогнозировал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов, пишет «Газета.Ru».

Он отметил, что экономика РФ, конечно, уже приблизилась к перегреву: об этом свидетельствует ускорение роста ВВП и промышленного выпуска в январе, а также рост расходов у государства в феврале. В связи с этим ЦБ придется учесть больший фискальный импульс в своей борьбе с инфляцией.

При этом Трифонов уверен, что решение Центробанка совпадет с ожиданиями участников финансового рынка. То есть изменений курса рубля, банковских ставок по вкладам и кредитам не произойдет.

При этом эксперт допускает, что уровень инфляции хоть и низкими темпами, но приблизится к 5% уже к концу 2024 года.