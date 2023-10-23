ЦАХАЛ прокомментировал возможную отмену наземной операции в Газе

Наземной операции в секторе Газа не будет, если ХАМАС освободит всех пленных и сдастся. Об этом в интервью австралийскому радио ABC сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.

«Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, которые они прячут под израильскими мирными жителями, что они и делают сейчас, вернул бы наших заложников — всех 212 из них — и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы», — заявил пресс-секретарь.

Международный представитель Армии обороны Израиля заявил, что наземные войска «вероятно» вторгнутся в сектор Газа, если ХАМАС «безоговорочно не сдастся».

«Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется пойти и сделать это», – отметил он.

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны. Условием начала крупной операции на территории сектора израильские военные назвали эвакуацию мирных жителей.

Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, больше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.