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Ру Тат
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Политика
20 апреля 2022  23:12

Чавушоглу заявил, что Турция не присоединится к санкциям против России

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Турция не станет вводить санкции против России, так как в этом случае она не сможет выполнять роль честного посредника между РФ и Украиной. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью CNN Turk.

«Как мы могли бы быть стать честным посредником, если бы подключились к санкциям против России? Поэтому ожидать от нас санкций против России не стоит, это было бы не правильным», — подчеркнул дипломат.

Ранее Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган рассказал, что его страна не может отложить в сторону сотрудничество с РФ из-за конфликта на Украине и поэтому не присоединится к санкциям Запада.

При этом Турция закрыла проход через Босфор и Дарданеллы для военных кораблей всех стран, включая Россию и Украину. Турецкая компания Baykar Makina продолжает поставлять украинской стороне беспилотники Bayraktar TB2.

Страны Запада стали ужесточать санкции против России после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля.

#турция #санкции против россии
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