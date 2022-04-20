Чавушоглу заявил, что Турция не присоединится к санкциям против России

Турция не станет вводить санкции против России, так как в этом случае она не сможет выполнять роль честного посредника между РФ и Украиной. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью CNN Turk.

«Как мы могли бы быть стать честным посредником, если бы подключились к санкциям против России? Поэтому ожидать от нас санкций против России не стоит, это было бы не правильным», — подчеркнул дипломат.

Ранее Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган рассказал, что его страна не может отложить в сторону сотрудничество с РФ из-за конфликта на Украине и поэтому не присоединится к санкциям Запада.

При этом Турция закрыла проход через Босфор и Дарданеллы для военных кораблей всех стран, включая Россию и Украину. Турецкая компания Baykar Makina продолжает поставлять украинской стороне беспилотники Bayraktar TB2.

Страны Запада стали ужесточать санкции против России после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля.