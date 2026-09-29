Часто курил в доме: житель Татарстана погиб на пожаре

Мужчина погиб на пожаре в РТ из-за неосторожности при курении

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Трагедия произошла ночью в Камско-Устьинском районе Татарстана. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в поселке Куйбышевский затон на улице Рабочей произошел пожар – горел частный одноэтажный бревенчатый дом.

Открытое горение ликвидировано на площади 80 кв. метров. Во время разбора сгоревшего дома пожарные обнаружили тело 53-летнего хозяина жилища. Как выяснилось, мужчина часто курил в доме. По предварительной версии, неосторожность при курении стала причиной ЧП.

Ранее «Татар-информ» сообщал о гибели 66-летнего мужчины на пожаре в частном доме в Арске. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.