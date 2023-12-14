ПВО сбила девять БПЛА над Калужской и Московской областями

Над Московской и Калужской областями российские ПВО уничтожили несколько беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

Всего были сбиты 9 БПЛА самолетного типа. Летательные аппараты были уничтожены или перехвачены. Повреждений и жертв нет.