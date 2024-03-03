Часть стран ОПЕК+ вместе с Россией продлила добровольное сокращение добычи нефти

Ряд стран ОПЕК+ объявили о продлении дополнительного сокращения добычи нефти во втором квартале 2024 года. Ранее эти меры были рассчитаны только на первый квартал, напоминает ТАСС.

Ранее о дополнительном сокращении добычи и экспорта нефти на 471 тысячу баррелей в сутки сообщила Россия. Также его продлили Саудовская Аравия — на 1 млн баррелей в сутки, Кувейт — 135 тысяч баррелей, Алжир — 51 тысячу и Оман — 45 тысяч.

Однако часть стран, бравших на себя такие обязательства в первом квартале, пока не сообщали о продлении мер. Это Ирак, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты.