Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Часть стран ОПЕК+ вместе с Россией продлила добровольное сокращение добычи нефти
Ряд стран ОПЕК+ объявили о продлении дополнительного сокращения добычи нефти во втором квартале 2024 года. Ранее эти меры были рассчитаны только на первый квартал, напоминает ТАСС.
Ранее о дополнительном сокращении добычи и экспорта нефти на 471 тысячу баррелей в сутки сообщила Россия. Также его продлили Саудовская Аравия — на 1 млн баррелей в сутки, Кувейт — 135 тысяч баррелей, Алжир — 51 тысячу и Оман — 45 тысяч.
Однако часть стран, бравших на себя такие обязательства в первом квартале, пока не сообщали о продлении мер. Это Ирак, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»